Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Burakcan Sarıkaya idaresindeki 08 AAH 429 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 37'nci kilometresinde bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, menfeze devrildi.
Kazada sürücü Sarıkaya kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sarıkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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