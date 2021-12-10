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Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

10.12.2021 10:56
Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahir Danacı'nın kullandığı traktör, ilçeye bağlı Göve köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince traktörün altından çıkartılan Danacı, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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