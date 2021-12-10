Sinop'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince traktörün altından çıkartılan Danacı, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mahir Danacı'nın kullandığı traktör, ilçeye bağlı Göve köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

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