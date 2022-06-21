Diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi - Son Dakika
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Diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi

21.06.2022 14:40

Sinop'ta Tip-1 diyabet hastası 29 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye edildi.

Sinop'ta Tip-1 diyabet hastası 29 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye edildi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyeleri, hayırsever iş insanları tarafından alınan cihazları çocuklara dağıttı.

Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, bir ev ziyareti esnasında çocuğu Tip-1 diyabet hastası olan anneyle yaptığı sohbetin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Söz konusu hastalıkla mücadele eden çocukların günde 7-8 kez iğne nedeniyle acıya maruz kaldıklarına işaret eden Karaömeroğlu, "Bu cihazlarla çocuklarımızın okulda eğitim alırken, parkta oyun oynarken, spor yaparken ve gece uyurken uykuları bölünmeden, en önemlisi de her defasında parmakları delinmeden şeker ölçümleri yapılacak. Çocuklarımız ve ailelerimiz üzülmeden bu işin üstesinden gelinebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile çocukların aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyabet hastası 29 çocuğa glikoz ölçüm cihazı verildi - Son Dakika

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