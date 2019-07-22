Sinop'ta Diyanet Vakfı kurban bağış standı açtı
1 saat önce
Sinop İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfının 2019 vekaletle kurban kesim organizasyonu için stant açtı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:17 Kaynak: İHA
İl Müftülüğü, Türkiye
Diyanet Vakfının 2019 vekaletle kurban kesim organizasyonu için stant açtı.
Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından itibaren vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Sinop'ta Aşıklar Caddesi ve camilerde kurulan stantlarla bağış kabul ediyor.
Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber geçen yıl ve önceki yıllar olduğu gibi bu yıl da başlamıştır. Yurt dışı kurban ücreti 725 TL, yurt içi 890 TL'dir. Buradaki amacımız insanların ikinci kurbanını almak. Çünkü birinci kurbanını alırsak toplumda yeni yeni yetişen neslin üzerinde kurban kültürü ve hikmeti kaybolur gider. Birinci kurbanlarını kestikleri gibi ikinci kurbanları da Türkiye Diyanet Vakfına verildiğinde yurt içindeki fakirler, yoksullar, mülteciler, yurt dışında ise Afrika
Kıtası'nda Asya
'da, Balkanlar'da, Orta Doğu
'da, fakir yoksulluk çeken, savaş mağduru, kuraklıkla mücadele eden ve ömürlerinde bir kg eti bile bulamayan insanlara Müslümanların emaneti olan etleri taşıyabilmek. Sadece et taşımak değil, Türk milletinin fedakarlığını, cömertliğini, misafirperverliğini ve insan sevgisini onlara taşımak ve onların yüreklerine ulaşmak. Dolayısıyla Türk milletinin selamları ve dualarıyla bu kurbanları getirdiğimizde onlar için paha biçilmez bir mutluluk ve sevinç gerçekleşmiş oluyor. Geçen yıl halkımızın büyük teveccühüyle gerçekten güzel bir rakamla vekaletlerini aldık emanetlerini yerine getirdik. Bu yıl da inşallah teveccühleriyle insanlarımızın vekalet yoluyla kurbanlarını bekliyoruz. İnşallah emin ellerle emanetlerini ihtiyaç sahiplerine, ulaşılması gereken yerlere ulaştıracağız" dedi. - SİNOP
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