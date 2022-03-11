Sinop'ta doktor ile sendika üyesi arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta doktor ile sendika üyesi arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı

11.03.2022 18:51
Sinop'ta doktor ile sendika üyesi arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Sinop'ta bir hastanede görevli doktor ile sendika üyesi arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta bir hastanede görevli doktor ile sendika üyesi arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret eden Öz Sağlık-İş Sendikası'na üye bir grup, hastanede görev yapan kadın personelin günlerini kutladı.

Bu sırada acil serviste görev yapan Dr. D.K. ile sendika üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Esra Gelişli, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayda Dr. D.K'nin tavrına anlam veremediklerini belirtti.

Profesyonel sendikacı olmadan önceki çalışma hayatında bir hastane görevli olduğu için kuralları çok iyi bildiğini aktaran Gelişli, şunları kaydetti:

"Toplamda yarım saat dahi sürmeyen etkinliğimiz bitip hastaneden ayrılacağımız zaman D.K, hem bize hem personele bağırmaya başladı. Durumu kendisine izah etmek istediğimizde ses tonunu daha da yükselterek hasta haklarını, kurum düzenini hiçe sayarak bize hakaret etti. Hiçbir açıklamamızı dinlemeyen, olayları tırmandıran doktor hanım, tamamı sendikal ve ideolojik rekabet içeren tavrını sürdürmeye devam etti. Bununla da yetinmedi, olayları çarpıtarak kendisini tehdit ettiğimiz gibi yalan beyanla basın yayın kuruluşlarını ve bazı milletvekillerini bize karşı kışkırttı. Gelişen olaylar karşısında konfederasyonumuzu, sendikamızı ve bizleri küçük düşürücü, diğer sağlık çalışanlarına dönük karalayıcı tavrından dolayı kendisi ve diğer karalayıcı yayınlar yapanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız."

YORUMLAR
500
Kadın doktor ile sendika üyeleri arasında yaşanan tartışmaya soruşturma Kadın doktor ile sendika üyeleri arasında yaşanan tartışmaya soruşturma Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı

Dünya Kadınlar Günü, Sendika, Sinop, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta doktor ile sendika üyesi arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta doktor ile sendika üyesi arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement