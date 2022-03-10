Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

10.03.2022 11:46
Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop'ta dolandırıcılık suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop'ta dolandırıcılık suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonla, Gerze ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs, tutuklanarak gözaltına alındı. Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

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İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, JASAT, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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