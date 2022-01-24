Sinop'ta dolu etkili oldu - Son Dakika

Sinop'ta dolu etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.
Kötü hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Sinop'ta, yağmur ve kar yağışının ardından dolu, kent merkezinde etkisini gösterdi.
Yaklaşık yarım saat kuvvetli yağan dolu nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Dolu yağışının beyaza bürüdüğü kentte, belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması yaptı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada sürücülerden kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkmamaları istendi.
Kaynak: AA
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