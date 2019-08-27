Son Dakika Haberleri: Sinop'ta domates salçası mesaisi başladı
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta domates salçası mesaisi başladı

1 saat önce

Sinop'ta vatandaşlar kış aylarında kullanmak için domates salçası hazırlıyor.

Sinop'ta domates salçası mesaisi başladı, System.String[]

Sinop'ta vatandaşlar kış aylarında kullanmak için domates salçası hazırlıyor.


Yöresel lezzetleri ve geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salçaya dönüştürüyor. Sinop'ta bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın bahçelerde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. İsmail Göksu, "Domatesi alıyoruz, yıkıyoruz, çürüklerini kötü olanları ayırıyoruz. Doğradıktan sonra ise rondoda çekiyoruz. Çekilen domatesleri tencereye koyup ocağımızda kaynatıyoruz. Kaynayarak kıvama gelince tuzunu da ilave ediyoruz. Daha önceden hazırladığımız kavanozlarımızı, kapaklarımızı kaynattığımız sıcak domates soslarını kavanozlara koyup kapakları da kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde vakum olayı gerçekleşiyor. Bu sayede hava almamasını sağlıyor. Uzun süre dayanıyor. İçinden vakumu kaçan ya da hatalı olanlar varsa onları da saklamıyoruz. Sonuç olarak yemeklik salça, yemeklik sos, makarnalık sos, kahvaltılık sos ve menemen için birebir" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'ü tırtıllar bastı! Vatandaş önlem alınmasını istedi
Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta domates salçası mesaisi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]