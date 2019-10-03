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Sinop'ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği

46 dakika önce

Sinop'ta "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sinop'ta

Sinop'ta "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Fatih Caddesi'nden başlayarak iskele yanında sona erdi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, sağlık için hareket etmenin önemine işaret ederek, "Obezite konusunda toplumu bilgilendirip sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik en önemli görevlerimiz arasındadır. Obezite hastaları için yürüyüş, tüm yaştaki bireyler için çok yaygın ve kolay uygulanan bir aktivitedir. Yürüyüş aktivitesini günlük hayatta da kolaylıkla uygulayabiliriz." dedi.

Bakanlık tarafından yapılan araştırmada toplumun yüzde 72'sinin hareketsiz yaşadığının belirlendiğini kaydeden Erşan, "Teknolojinin hayatımızın birçok alanına girmesi bizi hareketsiz yaşama iten etkenlerin başında geliyor. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan obezite ile mücadele hepimiz için büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Murat Girgin, kurum müdürleri, sağlık personeli ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, açılan stantlarda broşürler dağıtıldı, günlük yaşamda uygulanabilecek egzersizler uygulamalı gösterildi, yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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