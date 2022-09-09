Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı

09.09.2022 22:08
Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı

Sinop'ta düzenledikleri sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta düzenledikleri sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri ve turizm amaçlı kente gelen bazı vatandaşlara sahte sözleşmeyle daire kiralandığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bu arada şüphelilerin sahte sözleşme yaparak 12 mağdur vatandaştan 70 bin TL topladıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:14 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:55 İYİ Parti, Metin Özışık'ın iddiaların aksine görevden alındığını açıkladı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 22:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta sahte sözleşmeyle vatandaşlara daire kiralayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement