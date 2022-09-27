Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu

27.09.2022 13:20
Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu

Sinop'ta düzenlenen "Polisler Yaşayan Tecrübelerle Buluşuyor" etkinliğinde bir polis memuru, yaşlılar için keman dinletisi gerçekleştirdi.

Sinop'ta düzenlenen "Polisler Yaşayan Tecrübelerle Buluşuyor" etkinliğinde bir polis memuru, yaşlılar için keman dinletisi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve eşi Arzu Çetiner, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet ederek anılarını dinleyen Karaömeroğlu ve Çetiner çiftçi, beraber yemek de yedi.

Yemek sırasında bir polis memuru da keman dinletisi sundu.

???????

YORUMLAR
500
Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi öldü Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi öldü Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta polis memuru yaşlılara keman dinletisi sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement