Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi

27.07.2022 09:55
Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,820 gram kubar esrar ve 1773 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,820 gram kubar esrar ve 1773 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 19,820 gram kubar esrar, 1773 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından zanlı gözaltına alındı.

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Türkeli'de anız yangını Türkeli'de anız yangını Atatürk'ün Anadolu gezisinde kullandığı sembolik araç Sinop'ta Atatürk'ün Anadolu gezisinde kullandığı sembolik araç Sinop'ta
Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 19 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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