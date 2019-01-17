Sinop'ta Eğitim Değerlendirime Toplantısı Yapıldı

Sinop
'ta, 2023 eğitim vizyonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Adem Çilek, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, 2023 vizyon belgesinin, Türkiye
Cumhuriyet Devleti tarihinde ortaya konulmuş en önemli belgeler arasında yer aldığını söyledi.
Geçmişte eğitim alanında bazı sıkıntıların yaşandığını, bu nedenle istenilen düzeyde gelişme sağlayamadıklarını belirten Çilek, şunları kaydetti:
"Neden başarısız olduk, bunları oturup, konuşmamız gerekiyor. Eğitim alanında dünyada kaotik bir ortam var. Biz kötüyüz ama ABD
de çok iyi değil. Ülkelerde eğitim seviyesi yükseliyor ancak başka sorunlar çıkıyor ortaya. Sayın Bakanımız önderliğinde eğitim camiası olarak neden başarısız oluyoruz noktasında hesaplaşmaya gittik. Sayfalarca nedenler ortaya koyduk. İşte 2023 vizyon belgesinde sorunların çözümlerine yer verdik. Tüm paydaşlarla görüşmeler yaparak inşallah 2023 yılında eğitim alanında daha iyi noktada olacağız."