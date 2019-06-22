Sinop'ta eğitimcilerin piknik buluşması
26 dakika önce
Eğitim-Bir-Sen Sinop Şubesi Geleneksel Piknik Buluşması gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Eğitim-Bir-Sen Sinop
Şubesi Geleneksel Piknik Buluşması gerçekleşti.
Sinop Abalı köyünde gerçekleşen piknik buluşmasına okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik
, "Şu an bizim geleneksel olarak 4 sene önce başlatmış olduğumuz pikniğimizi gerçekleştirmekteyiz. Fakat daha önceki senelerde fırsatınız bulamadık. Gerek sınavların, gerek Ramazan ayının bu aylara gelmesi sebebiyle fırsatını bulamadık. Biz bu sene tekrar dönem sonu öğretmenlerimizin tatile çıkacağının arefesi dolayısıyla bu süreçte üyelerimiz ve öğretmenlerimizle buluştuk" dedi. - SİNOP
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