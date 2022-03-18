Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Sinop'ta eğitime kar engeli

18.03.2022 11:05
Sinop'ta eğitime kar engeli

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

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Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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