Sinop'ta eğlence mekanına baskın - Son Dakika
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Sinop'ta eğlence mekanına baskın

04.03.2022 10:58
Sinop'ta eğlence mekanına baskın

Sinop'ta bir alkollü eğlence mekanında çalışan 2'si yabancı toplam 6 konsomatris kadın ahlak şube tarafından yakalandı.

Sinop'ta bir alkollü eğlence mekanında çalışan 2'si yabancı toplam 6 konsomatris kadın ahlak şube tarafından yakalandı. Mekanda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından alkollü bir eğlence mekanında yapılan aramalarda, iş yerinin amaç dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde mekanda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 2'si yabancı uyruklu toplamda 6 kadın yakalandı. Mekanda yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 8 adet mermi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca bulunduran kişiye yönelik 6136 sayılı Kanun'la, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uganda uyruklu iki kadının sınır dışı edildiği, amaç dışı faaliyet gösteren iş yerine ise gerekli idari para cezası uygulandığı belirtildi. - SİNOP

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Asayiş, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta eğlence mekanına baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta eğlence mekanına baskın - Son Dakika
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