Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ekim ayında 19 bin 137 araç kontrol edildi
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta ekim ayında 19 bin 137 araç kontrol edildi

Sinop'ta ekim ayında 19 bin 137 araç kontrol edildi

7 saat önce

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Ekim ayında 19 bin 137 araç kontrol edildi.

Sinop'ta ekim ayında 19 bin 137 araç kontrol edildi, System.String[]

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Ekim ayında 19 bin 137 araç kontrol edildi. Denetimlerde 220 araç trafikten men edildi, 80 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 3 bin 43 sürücüye cezai işlem uygulandı.


1314 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 422 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 80 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 74 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 169 kişiye muayene yaptırmamaktan, 12 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 84 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 13 kişiye hatalı sollamadan, 38 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 53 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 8 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 494 kişiye de diğer kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı.


Ayrıca 2019 yılında Ekim ayında yaşanan kazalarda 1 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı, 43 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:22 Kaynak: İHA
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