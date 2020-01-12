Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı

7 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Nihat Demirtaş'ın (46) kullandığı 57 DF 706 plakalı kamyonet, Gazideresi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, sürücü Demirtaş ile oğlu Nihat Demirtaş (20) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, elektrik tellerinin yola temas ütmesi üzerine bölgede önlem aldı.

YEDAŞ ekiplerinin bölgedeki elektriği kesmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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