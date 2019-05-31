Son Dakika Haberleri: Sinop'ta emniyet ve jandarmadan trafik denetimi
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Sinop'ta emniyet ve jandarmadan trafik denetimi

25 dakika önce

Sinop'ta emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tatili öncesi ortak trafik denetim yaptı.

Sinop'ta emniyet ve jandarmadan trafik denetimi, System.String[]
Sinop'ta emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tatili öncesi ortak trafik denetim yaptı.
Vali Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıbaş ve diğer ilgililerin de katıldığı denetim sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Vali Şakalar, bazı sürücülerle sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.
Ekiplerce sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:13 Kaynak: AA
Jandarma, Sinop, Güncel
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