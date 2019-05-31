Sinop'ta emniyet ve jandarmadan trafik denetimi
25 dakika önce
Sinop'ta emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tatili öncesi ortak trafik denetim yaptı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:13 Kaynak: AA
'ta emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tatili öncesi ortak trafik denetim yaptı.
Vali Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Altıbaş ve diğer ilgililerin de katıldığı denetim sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Vali Şakalar, bazı sürücülerle sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.
Ekiplerce sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira
Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı