Sinop'ta en çok ceza 'hız' ihlalinden - Son Dakika

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Şubat ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Rapora göre şubat ayında 25 bin 77 araç denetlendi. Sürücülere yazılan en çok ceza, 712 araç ile hız ihlali oldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Şubat ayında 25 bin 77 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplam 2 bin 291 cezai işlem uygulandı, 154 araç trafikten men edildi, 38 kişinin de sürücü belgesine el konuldu. Rapora göre 712 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 353 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 35 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 79 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 168 kişiye muayene yaptırmamaktan, 25 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 66 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 219 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 9 kişiye hatalı sollamadan, 45 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 6 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 382 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 2022 yılı Ocak ayında yaşanan kazalarda 28 kişinin yaralandığı, 24 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP