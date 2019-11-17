Son Dakika Haberleri: Sinop'ta "En İyi Lakerdayı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi
Son Dakika Güncel Sinop'ta 'En İyi Lakerdayı Ben Yaparım' yarışması düzenlendi - Son Dakika

Sinop'ta "En İyi Lakerdayı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta gerçekleştirilen Lakerda Festivali kapsamında "En İyi Lakerdayı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi.

Sinop'ta

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta gerçekleştirilen Lakerda Festivali kapsamında "En İyi Lakerdayı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi.

Sinop Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Derneği tarafından eski buzhane binasında düzenlenen yarışmaya 26 kişi katıldı.

Daha önceden hazırlanan palamut lakerdaları, jüri tarafından tadılarak değerlendirildi.

Lakerdanın kokusu, tuz oranı ve diriliği değerlendirilerek yapılan puanlamada, birinciliği Mustafa Kavak elde ederken, ikinci Cengizhan Kaptan, üçüncü Hüseyin Özsoy oldu.


Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanvekili Mustafa Binoğlu tarafından takdim edildi.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir balık kenti olan Sinop'ta bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Yarışmayla tuzlu balığın hem tüketimine hem de tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Çobanoğlu, "Tuzlu balık yapımı zordur. Arkadaşlarımız zahmet ederek, emek vererek yarışmaya katıldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tuzlu balık tüketmek kentimizde bir kültür. Bu kültürün tüm ülkeye yayılması arzusundayız." diye konuştu.

Balıkçılık, Türkiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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