Engelli bireyler "özel" projeyle spor ve sanatla buluştu - Son Dakika

Sinop'ta özel gereksinimli bireyler, Valilikçe hayata geçirilen "Özelim Projesi" ile spor ve sanatla buluşma imkanı buldu.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun girişimleriyle özel gereksinimli bireylerin sportif ve sanatsal faaliyetlerden çok daha fazla yararlanabilmeleri için uygulamaya konulan proje kapsamında katılanlara haftada bir gün eğitim veriliyor.

Dört ay önce hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 13 antrenör ve 40 personel nezaretinde özel bireyler badminton, masa tenisi, cimnastik, tenis, judo, güreş, yüzme ve bocce branşlarında spor eğitimi alma fırsatı yakaladı.

Proje kapsamında ayrıca özel bireylere yönelik müzik, tiyatro ve fotoğrafçılık gibi alanlarda sanatsal eğitim alabilmeleri için kurslar açıldı.

Özel gereksinimli bireylerin öz güvenlerinin artırılması ve milli sporcular yetiştirilmesinin amaçlandığı proje bir yıl devam edecek.

"Kendilerini bu projeyle gerçek anlamda özel hissediyorlar"

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri "Özelim Projesi" ile kentte yaşayan tüm özel gereksinimli bireylerin spor ve sanatsal faaliyetlerden yararlanmalarını arzu ettiklerini söyledi.

Dört aydır uyguladıkları projeye 98 özel gereksinimli bireyin katılım sağladığını anlatan Karaömeroğlu, "Verilen eğitimlerle onların bir şeyleri başaramayacaklarına dair yanlış algıları ortadan kaldırmak istiyoruz." dedi.

Projeyi özel bireylerin sosyalleşmeleri açısından çok önemli gördüğünü dile getiren Karaömeroğlu, "Kendilerini bu projeyle gerçek anlamda özel hissediyorlar. Onun için zaten projenin de adı 'Özelim'. Değer gördüklerini bilmek, anlamak onları çok mutlu ediyor. Bunun yanında aileler de devletin şefkatini yanlarında hissettikleri için ayrıca mutlu oluyor." diye konuştu.

Karaömeroğlu, eşi ve kendisinin de çocukları bu denli öz güvenli gördüklerinde ayrı bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu çocuklarımıza dokunabilmek ve devletin imkanlarından yararlanmalarını sağlamak memnuniyet verici. Dolayısıyla onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. İnşallah bir yılın sonunda amacımıza çocuklarımızla birlikte ulaşmış olacağız. Projeye destek veren tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.