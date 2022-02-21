Sinop'ta engelli bireylere özel yüzme havuzu inşa edilecek - Son Dakika

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca engelli bireylere özel yüzme havuzu yapılacak.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, bakanlık tarafından inşa edilecek havuzun 4,5 milyon maliyetle yapılacağını söyledi.

Sadece engelli bireyler ve ailelerine hizmet verecek kapalı yüzme havuzunun ihale sürecinin başladığını vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Sinop'ta engelli bireylerimize yönelik yürüttüğümüz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Yaptığımız girişimler sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kentimize sadece engelli bireyler ve ailelerine hizmet verecek kapalı yüzme havuzu yapılıyor. Böyle bir projenin hayata geçecek olması gerçekten memnuniyet verici. Bu noktada sayın bakanımıza verdiği destekten ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum."