Bir meslek grubu için belge zorunluluğu getirildi! Artık her önüne gelen yapamayacak

Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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