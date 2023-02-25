Sinop'ta erkek cesedi bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda ağaca asılmış halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gerze'ye bağlı Belören köyü Dere Yeri mevkisinde yürüyüş yapan bir şahıs, ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirtilirken, cesedin Çağlayan köyünde yaşayan Abdullah Berkan İnce (30) olduğu tespit edildi. İntihar ettiği düşünülen İnce'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP