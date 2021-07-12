Sinop'ta eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sinop'ta yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan ve bir kadının ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına zanlı tutuklandı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Afganistan uyruklu Mehmet Veli M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta, Afganistan uyruklu Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Veli M. eşi Meryem M. ile Abdull Rashid A'yı bıçaklamıştı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem M. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.