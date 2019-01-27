Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Eşini Darbettiği Öne Sürülen Koca Tutuklandı

Sinop'ta Eşini Darbettiği Öne Sürülen Koca Tutuklandı

33 dakika önce

Sinop'ta, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Sinop'ta Eşini Darbettiği Öne Sürülen Koca Tutuklandı, System.String[]
Sinop'ta, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

İddiaya göre, Gelincik Mahallesi'nde yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın ile eşi E.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. eşini darbetti. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan E.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Sinop, Güncel
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