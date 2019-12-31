Sinop'ta eski damadını silahla yaralan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta eski damadını silahla yaralan kişi tutuklandı - Son Dakika

Sinop'ta eski damadını silahla yaralan kişi tutuklandı

6 saat önce

Sinop'ta eski damadını tabancayla vurarak yaralayan kişi tutuklandı.

Sinop'ta eski damadını silahla yaralan kişi tutuklandı, System.String[]

Sinop'ta eski damadını tabancayla vurarak yaralayan kişi tutuklandı.


Gelincik Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eski damadı Emrah Arslan'ı tabancayla yaralayan Şadettin Çakar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çakar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yaralı Emrah Arslan'ın tedavisi Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Sinop'ta, önceki gece, eski kayınpederinin evine giderek çocuklarıyla zaman geçiren Arslan ile Çakar arasında tartışma çıkmış, Arslan'ı tabancayla vurarak yaralayan eski kayınpederi emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emrah Arslan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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