Sinop\'ta Eski Eşine Silahla Saldıran Şahıs Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

Sinop'ta eski eşine silahla ateş açan ancak onun yanındaki kadını yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kalafat (50), boşandığı eski eşi Sinem G.'yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada pazardan dönen eski eşini gören şahıs, saklandığı arabanın arkasından ona ateş etti. Kurşunlardan biri eski eşinin yanında bulunan Ö.S.'ye denk geldi. Bacağına kurşun isabet eden kadın yere yığılırken, Fatih Kalafat daha sonra silahıyla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP