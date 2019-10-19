Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı
Son Dakika Güncel Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

1 saat önce

Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandıSİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi'nde akşam saatlerinde Cemil Dingil'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, yangın çıkan evin yanındaki ahır ve ambara sıçradı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri ile Sinop Orman İşletme arazözleri alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi. Evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
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