Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Sinop'ta ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'ta ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Sinop'ta ev sahibi Sebahat Türk'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta ev sahibini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Sinop'ta ev sahibi Sebahat Türk'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kaleyazısı Mahallesi Koca Sokak'ta akşam aynı apartmanda yaşayan ev sahibi Sebahat Türk'ü (90) evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi.

Sebahat Türk'ün cansız bedeni otopsinin ardından Alaaddin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağ mezarlığında toprağa verildi.

Kaleyazısı Mahallesi Koca Sokak'ta Ümit U. (32), akşam aynı apartmanda yaşayan ev sahibi Sebahat Türk'ün (90) dairesine gitmiş, burada Türk'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra emniyete giderek teslim olmuştu.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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