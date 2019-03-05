Sinop'ta Ev Yangını

Boyabat'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Boyabat'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.





Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Aşıklı Tekke mevkindeki üç katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen ve evde tek başına bulunan Mehmet Öksüz (80), 112 Acil Servis ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangın sonucu evde hasar oluştu.

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