Sinop'ta ev yangını
1 saat önce
Sinop'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.
Yangın, Sinop'un Boyabat
ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Seyit Ahmet
Işık'a ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ahıra da sıçrayan yangına Boyabat Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangın sonucu ev ve ahır tamamen yandı.
Ev sahiplerinin yaylada bulunması nedeniyle evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - SİNOP
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