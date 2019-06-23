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Sinop'ta ev yangını

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

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Sinop'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Işık'a ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ahıra da sıçrayan yangına Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangın sonucu ev ve ahır tamamen yandı.

Ev sahiplerinin yaylada bulunması nedeniyle evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
Seyit Ahmet, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
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