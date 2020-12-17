Son dakika haberi | Sinop'ta ev yangını

Son dakika haberi: Sinop'ta ev yangını Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Karlı köyünde 4 katlı bir evde yangın çıktı.

Sinop'ta ev yangını SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Karlı köyünde 4 katlı bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fadime Gülşen'e ait evde bacanın tutuşması sonucu çıkan yangına ilk müdahale köy sakinlerinden geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çatı ve 3 oda kullanılmaz hale geldi.

Son Dakika

Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim

Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü