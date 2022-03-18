Sinop'ta ev yangını - Son Dakika
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Sinop'ta ev yangını

18.03.2022 18:21
Sinop'ta ev yangını

Sinop'ta dışı ahşap kaplı 3 katlı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi.

Sinop'ta dışı ahşap kaplı 3 katlı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi.

Kefevi Mahallesi Şehit Bülent Yalçın Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, dış cephesi ahşap ve sac kaplı binayı sardı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri, binayı hızla saran alevleri güçlükle söndürebildi. Kamyonun üzerindeki hidrolik merdiven ile yukarıya çıkartılan itfaiye erleri, kazma ile ahşabı delerek daha fazla sarmaması için yanan bölgeyi söküp su ile müdahale etti. Bu sırada binanın üçüncü katındaki iki yaşlı vatandaş, polis ekiplerince dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası binada soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta ev yangını
Sinop'ta ev yangını
Sinop'ta ev yangını
Sinop'ta ev yangını

YORUMLAR
500
Sinop'ta bir apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu Sinop'ta bir apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu Alevlere teslim olan iki ev kül oldu Alevlere teslim olan iki ev kül oldu

İtfaiye, Yangın, Şehit, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta ev yangını - Son Dakika


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