Sinop'ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

16.07.2022 15:38
Sinop'ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evden elektronik eşya çalan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, eşyalar sahibine teslim edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evden elektronik eşya çalan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, eşyalar sahibine teslim edildi.

Olay, 12 Temmuz'ta Türkeli ilçesi Kuşçular Köyünde meydana geldi. B.D. isimli şahıs, köydeki bir evden 2 televizyon, 2 elektrikli ısıtıcı ve kombi çaldı. Ev sakinlerinin jandarmaya haber vermesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. Kimliği tespit edilen hırsız, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Çalınan eşyalar sahibine geri teslim edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu Sinop'ta çok sayıda bıçak ve muşta ele geçirildi Sinop'ta çok sayıda bıçak ve muşta ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
15:12 İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
15:01 "KYK kredi faizleri silinecek mi?" Bakan Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 15:44:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement