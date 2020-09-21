Sinop'ta evi yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika

- Sinop'ta evi yanan aile yardım bekliyor

SİNOP - Sinop'ta evleri yanan 5 kişilik aile hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Merkeze bağlı Demirci köyünde yaklaşık bir buçuk ay önce elektrik kablosundan kaynaklanan yangında 2 katlı evleri kül olan Kara ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Eşyaları ve evleri tamamen küle dönen aile kalacak yerleri olmadığı ve herhangi bir gelirleri olmadığı için akrabalarına sığındı.

Vatandaşlardan yardım çağrısında bulunan Kadir Kara, "Valilik ve AFAD'dan 15 bin civarında para yardımı yapıldı. Bu para da evin alt temel betonunda bitti. Zaten İnşaatta çalışmalar şu anda durdu. Malzeme yok, usta da malzeme olmayınca başka yerden iş almış oraya gitti. Ev yanınca yaparız yardım diyen çok oldu ama evim şuan iskeletini anca yapabildim. Yani düşenin dostu olmazmış bunu anladım. Allah razı olsun bazı arkadaşlarım eş dost elinden geldiğince yardım etti. Biz de akrabalarımın yanına sığındık. Önümüz kış evimiz yok. Yani gerçekten yapacak gücüm yok. Yani yardım etmek isteyen demir, tuğla, kum, çimento para gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Yanan evi de kredi çekerek yaptığını belirten Kara, "3 sene önce bu yanan evi yaparken de zaten kredi çekerek yapmıştım. Kredi borcum da var. Tekrar çekemiyorum. Artık bu yaptığım temelin üzerine bir oda yapıp orda kuru kasnak bu kışı geçireceğiz. Evde beş kişiyiz, annem komşularda kalıyor, ben akrabalarıma yanında kalıyorum. Bazıları ev eşyası konusunda yardım etti Allah razı olsun. Başkasının evinde kalması gerçekten zor. Allah kimseye böyle bir durum göstermesin" diye konuştu.