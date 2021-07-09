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Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı - Son Dakika

Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı

09.07.2021 08:40

Sinop'ta faciadan dönüldü.

Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı

SİNOP - Sinop'ta yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabildi.

Kaza, Su Deposu Yolu üzerinde dün gece saat 21.50'de meydana geldi. 57 AAP 119 plakalı kamyonetle Şahin Tepe'den yokuş inen sürücü Ö.C. aracın hızlanmasıyla frene bastı. İddiaya göre pedala defalarca basmasına rağmen freni tutmayan kamyonet kontrolden çıkarak yolun dışına çıktı.

Uçurumun kıyısına kadar gelen araç takla atarak uçurumdan aşağıya yuvarlanmanın eşiğinden döndü. Kazayı sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle tabanında hasar oluşan araç hareket edemez hale geldi.

Kaza sonrası gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu. Vinç çağrılarak bulunduğu yerden kaldırılan araç çekiciye yüklenerek götürüldü.

Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı
Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı
Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı
Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı

Kamyonet, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta faciadan dönüldü... Kamyonet uçurumun kenarında kaldı - Son Dakika


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