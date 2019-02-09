Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Sinop'ta Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

16 dakika önce

Sinop'ta, 72 yaşındaki telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Sinop'ta Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Sinop'ta, 72 yaşındaki telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan 72 yaşındaki Münevver G'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, kadına adının "FETÖ olaylarına karıştığını" söyledi.

Zanlıların söylediklerine inanan Münevver G, polis gibi davranan gelen şüphelilerden birine 6 bin 700 avro ile bir miktar altını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Münevver G'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların olayda kullandıkları aracı tespit etti.

Kiralık olduğu belirlenen aracın Artvin'e gittiğini tespit eden ekipler, Arhavi ilçesinde düzenledikleri operasyonla Ali A. ile Ercan A'yı gözaltına aldı.

Sinop'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ercan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlıların aldıkları para ve altınların bulunamadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Polis, Sinop, 3. Sayfa
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