Sinop'ta Fetö Davalarında 371 Sanığa Hapis Cezası
52 dakika önce
Sinop'ta, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davalarda 371 kişiye 1 yıl 6 ay ila 22 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Sinop
'ta, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davalarda 371 kişiye 1 yıl 6 ay ila 22 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimin ardından kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan binin üzerinde şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Haklarında dava açılan ve yargılamaları tamamlanan sanıklardan 371'i, 1 yıl 6 ay ila 22 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhuriyet savcılarınca haklarında hazırlanan iddianameler kabul edilen 292 sanığın ise yargılanmasına devam ediliyor.
Sinop'ta görülen FETÖ/PDY davalarında daha önce dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya
'nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya 6 yıl hapis cezası almış, Çetinkaya'nın itirazı üzerine Samsun
3. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülen davada hapis cezası 7,5 yıla çıkarılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA
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