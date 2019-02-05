Sinop'ta Fetö'nün Hücre Evine Yönelik Operasyon
1 saat önce
Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sinop
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Boyabat
ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evde bulunan kadın şüpheliler N.D, F.E.D ve N.Ç. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli N.D'nin FETÖ'nün İstanbul
sözde kadın yapılanması bünyesinde daha önce çeşitli görevlerde bulunduğu, aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:23 Kaynak: AA
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