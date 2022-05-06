Sinop'ta firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı

06.05.2022 15:39
Sinop'ta firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı

Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Boyabat ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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