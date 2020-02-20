Sinop'ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı - Son Dakika

Sinop'ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

6 saat önce

Sinop Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocakları Sinop Üniversitesi Birimi üyelerince, Ege Üniversitesinde beş yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.

Sinop'ta Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı, System.String[]

Sinop Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocakları Sinop Üniversitesi Birimi üyelerince, Ege Üniversitesinde beş yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.


Sinop Hamsi Yolu'nda toplanan grup, İskele Meydanı'na kadar pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdiler. Daha sonra İskele Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Sinop Ülkü Ocakları Sözcüsü Kutluhan Coşkun, "Biz ülkücülerin en büyük dileği 'hür ve bağımsız vatanımızda her bir canı kutsal bilerek huzur ve barış içerisinde' yaşamak, yaşatmaktır. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu coğrafyayı kanlarıyla göller, kemikleriyle dağlar yaparak vatan kılan ecdadımızın emanetine yan gözle bakılmadıkça, bayrağımıza ihanet edilmedikçe, ezanlarımız susuturulmaya çalışılmadıkca, kutsal bildiğimiz değerlerimiz ayaklar altına alınmadıkca herkes bizim kardeşimizdir. Ülkücü-Türk milliyetçileri olarak ne kan dökülmesini ne de can alınıp can verilmesini istemiyor, annelerin feryatlarını duymak istemiyoruz. Gaflete düşüp yanlış hesap yapanlar, ihanet ipine sarılıp gözü dönenler bilsinler ki Ülkü Ocakları şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun mücadelesinin yılmaz takipçisidir. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla bir kez daha hatırlıyor, aziz emanetlerine kararlılıkla sahip çıkacağımıza beyan ediyoruz" dedi. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
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