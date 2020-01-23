Sinop'ta fırtına deniz ulaşımını ve balıkçılığı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sinop'ta, rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri kentin doğal limanına sığındı.
Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Sinop'ta kuzeyden sert esen ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını aksatmasının yanı sıra balıkçılara da av izni vermiyor.
Fırtına sebebiyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, kentin doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, aldıkları bilgilere göre olumsuz havanın iki gün etkili olacağını söyledi.
Bu süre zarfında avcılık yapılmasının mümkün olmadığını aktaran Tuncer, "Rüzgar çok sert esiyor. Denize açılmamız yasak, aynı zamanda tehlikeli. İki gün sürecek fırtınayla karşı karşıyayız." dedi.