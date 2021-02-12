Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

12.02.2021 17:31

Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

SİNOP - Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde saatte 60 kilometre esen rüzgar, zaman zaman hızını 75 kilometreye kadar çıkartarak, fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken çöp konteynerleri devrildi, tabelalar yıkıldı. Bazı bölgelerde elektrik tellerinin kopması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle kimi denizciler teknelerini karaya çekerek önlem aldı. Bazı vatandaşlar da limanda bağlı olan kayıklarının başına gelerek muhtemel halat kopmalarına karşı kayık iplerini kontrol ettiler.

Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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