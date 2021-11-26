Son dakika haber: Sinop'ta fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

SİNOP - Sinop'ta yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşa teşvik veya aracılık yapan ve bu yol ile haksız kazanç elde eden suç organizasyonuna yönelik 3 ay süreli yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalar neticesinde operasyon için 24 Kasım günü düğmeye basıldı.

Sinop Merkez, Ankara ve Çanakkale illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında; fuhuş suçunun işlenmesini kolaylaştıran, aracılık eden ve yer temini sağladıkları tespit edilen 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracılığı ile müşterilerle ücret karşılığında cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen ve mağdur konumunda bulunan, 3'ü yabancı uyruklu olma üzere toplam 6 mağdur bayan temin edilerek ifadelerine başvuruldu. Suç faaliyetinde müşteri olduğu tespit edilen 21 erkek şahsın temini de yapılarak tanık olarak ifadelerine başvuruldu.

Fuhuş faaliyetinde 'yer' olarak kullanıldığı tespit edilen; bir iş yerine ve fuhuş faaliyetine müşteri olarak iştirak eden 24 şahsa toplamda 42 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli ve mağdur konumunda bulunan yabancı uyruklu toplam üç bayan şahıs hakkında sınır dışı (deport) işlemleri başlatıldı.

Suç organizasyonu içerisinde bulunan şüphelilerden 3'ü kadın 7 şüphelinin Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tahkikat işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Sinop Adliyesi'ne sevk edildi.