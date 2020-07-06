Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Operasyon kapsamında ayrıca 73 kişiye zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı ifadelerinin ardından 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, Azerbaycan vatandaşı biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop 'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti

Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi