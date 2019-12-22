Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Sinop'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçundan gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezi ve bazı ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyonda D.K, A.E., H.G, S.Ç. ve A.M. yakalandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Bu arada emniyet güçlerince 22 kişinin mağdur sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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