Sinop'ta futbol aday hakem kursu açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sinop'ta futbol aday hakem kursu açılıyor - Son Dakika Spor

Sinop'ta futbol aday hakem kursu açılıyor

6 saat önce

Sinop'ta Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu (İHK) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Sinop Şubesinin birlikteliğinde yeni hakem yetiştirilmesi kapsamında futbol hakemlik kursu açılıyor.

Sinop'ta futbol aday hakem kursu açılıyor, System.String[]

Sinop'ta Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu (İHK) ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Sinop Şubesinin birlikteliğinde yeni hakem yetiştirilmesi kapsamında futbol hakemlik kursu açılıyor.


Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sinop Şubesi ve Sinop İl Hakem Kurulu tarafından futbol aday hakem kursu açılacak. Sinop Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yağcı, 22-23 Şubat tarihlerinde açılacak aday hakemlik kursu için kayıtların alınmaya başlandığını açıkladı.


TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sinop Şubesi ve İl Hakem Kurulu organizatörlüğünde aday hakem kursu açılacak. Kurs için son başvuru tarihi 20 Şubat 2020 tarihi olarak belirlendi.


Şu ana kadar 40'ın üzerinde başvuru aldıklarını ve aday hakemlik kursu için kayıtların sürdüğünü belirten İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yağcı, "Sinop'ta futbol aday hakem kursu Şubat ayının son haftasında açılacak. Aday hakem kursuna katılabilmek için, gençlerimizin başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuran adayların 16 - 30 yaş aralığında olması gerekmektedir. Kendine güvenen gençleri kursumuza bekliyoruz. Bay ve bayan herkes katılabilir. Hakem olan adil olan demektir. O nedenle Türk futboluna ve hakemliğine yeni gençler kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - SİNOP

Türkiye, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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