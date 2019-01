Sinop'ta Gazeteciler Organ Bağışında Bulundu

Sinop'ta gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte organ bağışında bulundu.

Sinop'ta gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte organ bağışında bulundu.



15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, diğer ilgililer ve basın çalışanları katıldı.



15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin hayatın her alanında var olduklarını söyledi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde organ bağışında bulunarak topluma güzel bir mesaj vermeye çalıştıklarını vurgulayan Demirel, Sinoplu gazetecilerin başlattığı bu kampanyaya destek beklediklerini dile getirdi.



Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise böyle anlamlı bir günde anlamlı bir bağışta bulunan gazetecileri tebrik ederek, teşekkür etti.



Program, Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci'nin organ bağışları ve organ nakli bekleyen hasta sayılarına yönelik yaptığı sunumla sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dr. Yavuz Dizdar, Hastanelerle İlgili Tepki Çeken Sözleri Hakkında Konuştu!

Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı

Netflix, Muhafız Dizisinin 3 ve 4'üncü Sezonunun Çekileceğini Duyurdu

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması