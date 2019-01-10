Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Gazeteciler Organ Bağışında Bulundu

Sinop'ta Gazeteciler Organ Bağışında Bulundu

1 saat önce

Sinop'ta gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte organ bağışında bulundu.

Sinop'ta Gazeteciler Organ Bağışında Bulundu, System.String[]
Sinop'ta gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte organ bağışında bulundu.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, diğer ilgililer ve basın çalışanları katıldı.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin hayatın her alanında var olduklarını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde organ bağışında bulunarak topluma güzel bir mesaj vermeye çalıştıklarını vurgulayan Demirel, Sinoplu gazetecilerin başlattığı bu kampanyaya destek beklediklerini dile getirdi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise böyle anlamlı bir günde anlamlı bir bağışta bulunan gazetecileri tebrik ederek, teşekkür etti.

Program, Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci'nin organ bağışları ve organ nakli bekleyen hasta sayılarına yönelik yaptığı sunumla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Sinop, Güncel
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